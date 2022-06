Atalanta, Carnesecchi si è operato: ecco l'annuncio (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Il calciatore Marco, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - sportli26181512 : Atalanta, Carnesecchi si è operato: ecco l'annuncio: 'Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sot… - LALAZIOMIA : Lazio-Carnesecchi, Dea disposta a cederlo solo a queste condizioni: i dettagli - Tutto Atalanta - CMondavio : RT @InsiderLazio: #Lazio e #Atalanta hanno ritrattato l'accordo precedente con esito positivo ???. #Carnesecchi arriverà in prestito oneroso… - giovannicoviel1 : RT @InsiderLazio: #Lazio e #Atalanta hanno ritrattato l'accordo precedente con esito positivo ???. #Carnesecchi arriverà in prestito oneroso… -