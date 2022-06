Ancora problemi informatici a Trenitalia: sospesa la vendita dei biglietti e treni in ritardo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora problemi informatici a trenitalia che, però, questa volta hanno avuto una ripercussione anche sulla linea nazionale. Biglietterie online e l’app di trenitalia non sono accessibili e non è possibile acquistare i tagliandi via internet. Questo perché, a causa di un problema informatico, l’azienda è stata costretta a mettere in atto una strategia che aveva già adottato nel periodo dell’attacco hacker subito qualche mese fa: isolare l’accesso dei pc e, di conseguenza, limitare qualsiasi operazione digitale. Il comunicato diffuso da trenitalia parla di problemi che si sono verificati sin dalle 9.30 di questa mattina, 15 giugno. LEGGI ANCHE > trenitalia: «Non abbiamo ricevuto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022)che, però, questa volta hanno avuto una ripercussione anche sulla linea nazionale. Biglietterie online e l’app dinon sono accessibili e non è possibile acquistare i tagliandi via internet. Questo perché, a causa di un problema informatico, l’azienda è stata costretta a mettere in atto una strategia che aveva già adottato nel periodo dell’attacco hacker subito qualche mese fa: isolare l’accesso dei pc e, di conseguenza, limitare qualsiasi operazione digitale. Il comunicato diffuso daparla diche si sono verificati sin dalle 9.30 di questa mattina, 15 giugno. LEGGI ANCHE >: «Non abbiamo ricevuto ...

