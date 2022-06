Alessandra Celentano | “Ci sarà anche lei!”: spoiler pazzesco, arriva il duetto attesissimo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il talent porta i suoi frutti, un’allieva della Celentano è riuscita a raggiungere l’obiettivo: spoiler sui social network Alessandra-Celentano (Mediasetplay)Amici, il programma di Maria De Filippi, in onda ogni anno su Canale 5, quest’anno ha portato ancora un altro boom di ascolti per la Mediaset ed edizione per edizione diventa il talent sempre più ambito. Tanti i ragazzi con talento che si presentano ogni anno davanti agli studi Mediaset per i provini e Maria De Filippi è sempre disponibile ad ascoltarli tutti. Come in ogni talent ad entrare è una piccolissima percentuale dei pretendenti ma a quanto pare il lavoro che fanno gli insegnanti durante il percorso nella scuola è efficace, ed è impossibile ammettere il contrario. Da Irama fino a Sangiovanni per poi arrivare a Giulia e Aka7even: tantissimi ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il talent porta i suoi frutti, un’allieva dellaè riuscita a raggiungere l’obiettivo:sui social network(Mediasetplay)Amici, il programma di Maria De Filippi, in onda ogni anno su Canale 5, quest’anno ha portato ancora un altro boom di ascolti per la Mediaset ed edizione per edizione diventa il talent sempre più ambito. Tanti i ragazzi con talento che si presentano ogni anno davanti agli studi Mediaset per i provini e Maria De Filippi è sempre disponibile ad ascoltarli tutti. Come in ogni talent ad entrare è una piccolissima percentuale dei pretendenti ma a quanto pare il lavoro che fanno gli insegnanti durante il percorso nella scuola è efficace, ed è impossibile ammettere il contrario. Da Irama fino a Sangiovanni per poire a Giulia e Aka7even: tantissimi ...

