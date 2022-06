Al via il festival Taobuk, a Taormina riflettori puntati sulla ‘Verità’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Da domani, giovedì 16 giugno, Taormina si riempirà di voci, musica, sguardi e riflessioni nel segno della “Verità”, partendo dalla letteratura per allargare lo sguardo alle arti, alla geopolitica e alla scienza. Sarà proprio la “Verità”, infatti, il tema della XII edizione di Taobuk – Taormina International Book festival, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che porterà a Taormina fino a lunedì 20 giugno giganti del romanzo contemporaneo come Paul Auster e Michel Houellebecq, scienziati come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che presenzierà alla celebrazione del centenario dalla morte di Giovanni Verga. Nei cinque giorni di festival sono in programma oltre novanta eventi, e arriveranno a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Da domani, giovedì 16 giugno,si riempirà di voci, musica, sguardi e riflessioni nel segno della “Verità”, partendo dalla letteratura per allargare lo sguardo alle arti, alla geopolitica e alla scienza. Sarà proprio la “Verità”, infatti, il tema della XII edizione diInternational Book, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che porterà afino a lunedì 20 giugno giganti del romanzo contemporaneo come Paul Auster e Michel Houellebecq, scienziati come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che presenzierà alla celebrazione del centenario dalla morte di Giovanni Verga. Nei cinque giorni disono in programma oltre novanta eventi, e arriveranno a ...

