A Roma hanno sparato a un imprenditore vittima di usura

(Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Momenti di paura martedì sera alle 21.45 in via della Motomeccanica, a Pomezia, vicino, dove un uomo ha esploso diversi colpi di pistola contro l'auto di un, in passatodi, che ha risposto al fuoco. L'aveva appena parcheggiato l'auto e stava dirigendosi a piedi verso la propria abitazione quando è stato preso di mira. Con la sua arma, regolarmente detenuta, ha risposto mettendo in fuga l'aggressore. Nessuno è rimasto ferito. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, l'era risultato tra le vittime di un giro discoperto nel 2020 dalla procura di

