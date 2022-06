Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 20:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale crono Buona serata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Trovato il cadavere di Elena la bimba di 5 anni in cui sequestro era stato denunciato ieri nel catanese dalla madre la stessa donna indicare dove trovarlo le indagini dei Carabinieri della procura Etnea avevano puntato sul rapimento di sulla denuncia della madre che è apparsa poco credibile nella ricostruzione fornita con anomalie erano emerse gli investigatori hanno portato chi Indaga pressioni sulla donna che arriverà Dove trovare il corpo della figlia di magistrati stanno nuovamente sentendo la donna il nonno paterno della bimba Chi è stato deve pagare e cambiamo argomento il prezzo settimanale della benzina verde sponda i €2 al litro secondo le rilevazioni del MIT e relativa alla settimana chiuso domenica la media nazionale in cell si attesta a 2,0 €14rialzo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale crono Buona serata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Trovato il cadavere di Elena la bimba di 5 anni in cui sequestro era stato denunciato ieri nel catanese dalla madre la stessa donna indicare dove trovarlo le indagini dei Carabinieri della procura Etnea avevano puntato sul rapimento di sulla denuncia della madre che è apparsa poco credibile nella ricostruzione fornita con anomalie erano emerse gli investigatori hanno portato chi Indaga pressioni sulla donna che arriverà Dove trovare il corpo della figlia di magistrati stanno nuovamente sentendo la donna il nonno paterno della bimba Chi è stato deve pagare e cambiamo argomento il prezzo settimanale della benzina verde sponda i €2 al litro secondo le rilevazioni del MIT e relativa alla settimana chiuso domenica la media nazionale in cell si attesta a 2,0 €14rialzo di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture gas alla #Germania via #NorthStream.… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Tiziana99531862 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a 97 euro.… - zazoomblog : Guerra in Ucraina le ultime notizie in diretta. Russia annuncia lapertura di corridoio umanitario per i civili nell… -