Trovata morta la piccola Elena Nessun rapimento | la madre fa recuperare il cadavere | “L’ho uccisa” L’omicidio in casa | poi l’occultamento del corpo in un campo

Pubblicità

fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - Agenzia_Ansa : Il nonno paterno della bambina trovata morta: 'Un rapimento era impensabile. La madre di #Elena era una ragazza mol… - Adnkronos : #Catania, trovata morta la piccola #Elena scomparsa ieri. La madre ha confessato: - himeralive : La comunità di Mascalucia, piccolo centro in provincia di Catania, piange Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni sco… - CribeGigi : La mamma di Elena Del Pozzo, Martina Patti, ha confessato: la bambina trovata morta a Catania non era stata rapita -

Com'èElena Del Pozzo , la bambina di cinque annisenza vita nel catanese, e per il cui omicidio ha confessato la mamma Martina Patti Quest'ultima, 23 anni, davanti ai carabinieri ha ammesso ...È statala bambina scomparsa nel Catanese. La madre aveva riferito che era stata rapita da uomini armati all'uscita da scuola. Poi dopo una notte di interrogatori è stata lei stessa ad ...La nonna ha raccontato che due notti fa, la bambina aveva dormito a casa sua e che era stata lei ad accompagnarla all'asilo. Il padre, Alessandro Del Pozzo, pregiudicato, era andato via di casa, prima ...Il padre di Elena, la bambina di quasi 5 anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania, è giunto sul luogo del ritrovamento del cadavere. Il 24enne Alessandro Nicodemo Del Pozzo, arrivato ...