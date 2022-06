Pubblicità

Cosa comporta lo switch off della rete3G L'addio alla rete3G è un passo importante che porta con sé alcune conseguenze di rilievo: in primis tutti i dispositivi che non supportano il 4G non ...... e chea interessare tutti i settori dall'intrattenimento al musicale, fino allo sportivo. ...5 miliardi di euro messo sul piatto per i diritti della Serie Afino alla stagione 2023/24. Le ... TIM 3G: comincia lo switch off. Restano le reti 5G, 4G e 2G Rete TIM 3G sul viale del tramonto: la dismissione si concluderà in tutta Italia entro il 15 ottobre 2022. Cosa cambia per gli utenti.TIM e Kena Mobile hanno reso note le date relative allo spegnimento del 3G: si comincia oggi per concludere a ottobre in base alla regione.