Tassonomia verde | con il voto su gas e nucleare i deputati si giocano l’autorevolezza della Ue

(Di martedì 14 giugno 2022) di Mariagrazia Midulla* E ci risiamo. Vi ricordate il CIP6? Probabilmente i più giovani no. Era un provvedimento assunto dal Comitato Interministeriale Prezzi nel 1992, con cui si stabilirono prezzi incentivati per l’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e “assimilate”. Assimilate… con questo trucchetto, gli impianti fossili e simili (gas, residuiraffinazione del petrolio, rifiuti) hanno ricevuto aiuti di Stato per decenni. Forse il delitto perfetto, cioè quello di permettere a delle fonti e tecnologie con evidenti e forti problemi ambientali – il gas è un combustibile fossile, ilha enormi problemi di sicurezza e di gestione delle scorie radioattive tuttora non risolti – di attingere ai finanziamenti o ai fondi per le rinnovabili è stato pensato proprio dagli orfani del CIP6: fatto sta che la ...