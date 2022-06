Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: il programma completo. Calendario e date, orari, tv (Di martedì 14 giugno 2022) Madrid, capitale della Spagna. Quella Spagna che, tramite Ruy Lopez de Segura, ci ha tramandato una delle aperture più antiche e giocate negli Scacchi. Qui si tiene il Torneo dei Candidati 2022, che porterà a esiti al momento difficili da prevedere, a causa delle incertezze di Magnus Carlsen. Non è ancora chiaro, infatti, se l’attuale Campione del Mondo andrà a difendere ancora una volta il proprio titolo. Lo scorso anno dichiarò di volerlo fare solo contro Alireza Firouzja, l’iraniano divenuto francese per vicende al limite dell’allucinante. In generale, il norvegese non ha lasciato andar via del tutto i dubbi circa una propria partecipazione. Questo lascia due porte aperte, perché se tutto procede come deve, lo sfidante alla corona iridata sarà uno; se Carlsen rinuncerà, invece, saranno i primi due dei ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Madrid, capitale della Spagna. Quella Spagna che, tramite Ruy Lopez de Segura, ci ha tramandato una delle aperture più antiche e giocate negli. Qui si tiene ildei, che porterà a esiti al momento difficili da prevedere, a causa delle incertezze di Magnus Carlsen. Non è ancora chiaro, infatti, se l’attuale Campione del Mondo andrà a difendere ancora una volta il proprio titolo. Lo scorso anno dichiarò di volerlo fare solo contro Alireza Firouzja, l’iraniano divenuto francese per vicende al limite dell’allucinante. In generale, il norvegese non ha lasciato andar via del tutto i dubbi circa una propria partecipazione. Questo lascia due porte aperte, perché se tutto procede come deve, lo sfidante alla corona iridata sarà uno; se Carlsen rinuncerà, invece, saranno i primi due dei ...

