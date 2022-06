Roma, Tiago Pinto svela: «Sorpresi dall’entusiasmo di Matic» (Di martedì 14 giugno 2022) Tiago Pinto svela un retroscena sull’arrivo di Nemanja Matic alla Roma. Le dichiarazioni del dirigente giallorosso Tiago Pinto, ai canali ufficiali della Roma, ha parlato così dell’acquisto di Nemanja Matic. LE PAROLE – «Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e la mentalità che lo ha contraddistinto durante la sua carriera. L’entusiasmo con cui ha scelto di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso ricco di soddisfazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)un retroscena sull’arrivo di Nemanjaalla. Le dichiarazioni del dirigente giallorosso, ai canali ufficiali della, ha parlato così dell’acquisto di Nemanja. LE PAROLE – «Nemanja porterà allaqualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e la mentalità che lo ha contraddistinto durante la sua carriera. L’entusiasmo con cui ha scelto di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso ricco di soddisfazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

