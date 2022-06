Regina Elisabetta, il saluto in lacrime: il gesto che ha commosso un popolo intero (Di martedì 14 giugno 2022) La Regina Elisabetta è stata travolta dall’emozione quando ha visto tutti i sudditi che l’acclamavano: il principe Carlo l’ha convinta. Il Giubileo di platino è andato nel migliore dei modi, anche se ovviamente la Regina Elisabetta II non ha potuto prendere parte a tutti gli eventi. La sovrana, come noto, deve fare i conti con una serie di acciacchi fisici che nell’ultimo anno sono progressivamente peggiorati, costringendola a saltare anche altri appuntamenti. Un quadro che ovviamente non può che pesare sull’età già molto avanzata di Elisabetta, che ha compiuto 96 anni lo scorso aprile. Ecco perché i medici hanno consigliato di prendere parte solo agli eventi più importanti in occasione del Giubileo di platino per i suoi 70 anni sul trono. Cercando di raccogliere le forze, la ... Leggi su kronic (Di martedì 14 giugno 2022) Laè stata travolta dall’emozione quando ha visto tutti i sudditi che l’acclamavano: il principe Carlo l’ha convinta. Il Giubileo di platino è andato nel migliore dei modi, anche se ovviamente laII non ha potuto prendere parte a tutti gli eventi. La sovrana, come noto, deve fare i conti con una serie di acciacchi fisici che nell’ultimo anno sono progressivamente peggiorati, costringendola a saltare anche altri appuntamenti. Un quadro che ovviamente non può che pesare sull’età già molto avanzata di, che ha compiuto 96 anni lo scorso aprile. Ecco perché i medici hanno consigliato di prendere parte solo agli eventi più importanti in occasione del Giubileo di platino per i suoi 70 anni sul trono. Cercando di raccogliere le forze, la ...

