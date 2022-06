Ragusa: contributi agli allevatori fermi ad ottobre 2021 (Di martedì 14 giugno 2022) Ragusa – Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Gurrieri, del gruppo M5, ha sollevato il problema dei contributi comunali agli allevatori che si attendono dall’ottobre 2021 e ha lanciato una proposta per sbloccare le risorse in favore delle razze in via d’estinzione. Gurrieri innanzitutto fa una breve cronistoria della vicenda “gli allevatori di Ragusa attendono ormai da mesi il contributo, tra l’altro di modeste entità, che il Comune ha annunciato di assegnare attraverso un bando dell’ormai lontano ottobre 2021. In piena crisi economica i benefici che potrebbero arrivare da questo bando, non sarebbero risolutivi ma potrebbero comunque dare una mano d’aiuto. Eppure al Comune di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022)– Il consigliere comunale diGiovanni Gurrieri, del gruppo M5, ha sollevato il problema deicomunaliche si attendono dall’e ha lanciato una proposta per sbloccare le risorse in favore delle razze in via d’estinzione. Gurrieri innanzitutto fa una breve cronistoria della vicenda “glidiattendono ormai da mesi il contributo, tra l’altro di modeste entità, che il Comune ha annunciato di assegnare attraverso un bando dell’ormai lontano. In piena crisi economica i benefici che potrebbero arrivare da questo bando, non sarebbero risolutivi ma potrebbero comunque dare una mano d’aiuto. Eppure al Comune di ...

