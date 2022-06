Piatek vuole restare in viola, piace anche Amiri del Genoa (Di martedì 14 giugno 2022) Proseguono i contatti tra Fiorentina ed Hertha Berlino. Piatek vuole restare in viola, ma la situazione non è così semplice. Per la prossima stagione piace anche Amiri del Genoa. In settimana dovrebbe svolgersi un incontro per il rinnovo di contratto del tecnico Vincenzo Italiano. Riguardo al fronte Dodo del Donetsk: l’accordo col giocatore c’è, non con la società. Piatek vuole restare in viola, l’Hertha fa muro? Il dialogo tra le parti continua, la volontà del giocatore chiara. Piatek vuole restare assolutamente a Firenze, pronto a sposare la causa viola e a rispolverare le sue famose pistole. La settimana ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Proseguono i contatti tra Fiorentina ed Hertha Berlino.in, ma la situazione non è così semplice. Per la prossima stagionedel. In settimana dovrebbe svolgersi un incontro per il rinnovo di contratto del tecnico Vincenzo Italiano. Riguardo al fronte Dodo del Donetsk: l’accordo col giocatore c’è, non con la società.in, l’Hertha fa muro? Il dialogo tra le parti continua, la volontà del giocatore chiara.assolutamente a Firenze, pronto a sposare la causae a rispolverare le sue famose pistole. La settimana ...

