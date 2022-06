Paura a Roma, crolla una parte dell’arco di Porta Maggiore (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Caduta parte dell’arco di Porta Maggiore/Piazzale Labicano a Roma. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di una parte dell’arco di Porta Maggiore. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area. (fonte: Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)– Cadutadi/Piazzale Labicano a. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di unadi. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area. (fonte: Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche ...

Pubblicità

ilfaroonline : Paura a Roma, crolla una parte dell’arco di Porta Maggiore - zazoomblog : Roma crolla una parte dellarco di Porta Maggiore: paura allalba vigili del fuoco in azione - #crolla #parte… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, crolla una parte dell'arco di Porta Maggiore: paura all'alba, vigili del fuoco in azione - davidedesario : Roma, crolla una parte dell'arco di Porta Maggiore: paura all'alba, vigili del fuoco in azione Leggi tutto su… - NicolaHitcher : @itsmeback_ Le bollette del gas non saranno mai un problema per me. Vivo da anni in un appartamento senza alcun tip… -