Omicidio Elena Del Pozzo, la madre confessa il terribile gesto: “Non ero in me” (Di martedì 14 giugno 2022) Nella giornata di ieri, 13 Giugno 2022, Martina Patti, 23 anni, aveva denunciato alle autorità il presunto rapimento della sua bambina di 4 anni Elena Del Pozzo. Immeritamente sono scattati i soccorsi e nel corso della notte gli inquirenti sono giunti ad un’atroce verità. La piccola non era stata rapita, ma bensì uccisa. A commettere l’assurdo Omicidio sua madre Martina, la quale dopo ore di interrogatorio viste le numerosi incongruenze nel suo racconto è crollata confessando il delitto. Vediamo le parole della donna ai Carabinieri e le dichiarazioni della famiglia di Elena.



rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : Finito l'interrogatorio di Martina Patti che ha confessato l'omicidio della figlia Elena. La piccola sarebbe stata… - SonoImprudente : RT @DanieleStampeg2: Cosa vi porta a giustificare l'omicidio di una bambina di 5 anni? Non c'è un cazzo di motivo, nessuno, zero. Non esist… - AntonioBruno0 : RT @Don_Lazzara: Una preghiera intensa e commossa per la piccola #elena, la bimba di cui la mamma 23enne aveva denunciato il rapimento nel… -