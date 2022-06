Matteo Berrettini pronto per l’esordio negli ATP Queen’s 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver surclassato la concorrenza negli ATP Stoccarda vincendo il torneo teutonico in finale contro Andy Murray, Matteo Berrettini vuole tentare di difendere il titolo degli ATP Queen’s 2022 in corso di svolgimento. L’italiano scenderà in campo oggi, ore 15:40 circa, contro il padrone di casa Denis Evans nel suo primo turno del torneo londinese. Matteo Berrettini contro Denis Evans a Londra Inizierà oggi contro Denis Evans il percorso del campione in carica degli ATP Queen’s Matteo Berrettini. Dopo aver conquistato il suo sesto titolo in carriera, il tennista romano dovrà vedersela con l’avversario nato a Birmingham. Un solo precedente tra i due, proprio in questo torneo: nell’occasione fu il romano a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver surclassato la concorrenzaATP Stoccarda vincendo il torneo teutonico in finale contro Andy Murray,vuole tentare di difendere il titolo degli ATPin corso di svolgimento. L’italiano scenderà in campo oggi, ore 15:40 circa, contro il padrone di casa Denis Evans nel suo primo turno del torneo londinese.contro Denis Evans a Londra Inizierà oggi contro Denis Evans il percorso del campione in carica degli ATP. Dopo aver conquistato il suo sesto titolo in carriera, il tennista romano dovrà vedersela con l’avversario nato a Birmingham. Un solo precedente tra i due, proprio in questo torneo: nell’occasione fu il romano a ...

