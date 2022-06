(Di martedì 14 giugno 2022) A partire dal 15 giugno, nelle saletografiche, sarà disponibile: ladi, un film totalmente incentrato sull’amato eroe di Toy Story. La pellicola, che nasce come spin-off della saga principale, è diretto da Angus MacLane e, come sempre, è una produzione Disney-Pixar. Anche se i fan del franchise hanno accolto con gioia l’di questo nuovo capitolo, ci sono state numerosesulla presenza di ungay tra la migliore amica die sua moglie. Molte persone non hanno accettato di buon grado la presenza di tematiche LGBT.: ladipronto a sbarcare al: tra fantascienza e ...

tuttopuntotv : Lightyear: la vera storia di Buzz in arrivo al cinema. Polemiche sul bacio gay #Lightyear #ToyStory #LGBTQIA+ #LGBT - CinemApp_Cinema : Lightyear - La vera storia di Buzz, la recensione: La Pixar ci mostra l’eroe dietro il giocattolo di Toy Story… - movieplayer_it : Lightyear - La vera storia di Buzz, la recensione: La Pixar ci mostra l’eroe dietro il giocattolo di Toy Story - SilvSottile : L'attesissimo #Lightyear #PixarLightyear arriva domani al cinema: - badtasteit : La nostra recensione di #Lightyear - La vera storia di Buzz, il cartone #Pixar spinoff di #ToyStory in uscita quest… -

A Castiglione si inizia il venerdì 17 giugno con 'Lightyear. La vera storia di Buzz' in prima visione nazionale, che replichiamo 18,19, 20, 24 e 25; 21 e 27 lo proponiamo anche in versione originale. Circuito Cinema propone i film al costo di 3 euro ( 5 euro per i film in 3D), i titoli in programma sono: al Cinema Rossini- Lightyear La vera storia di Buzz di Angus MacLane. "Lightyear – La vera storia di Buzz" sbarcherà nelle nostre sale a partire dal 15 giugno 2022.