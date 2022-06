Juve, Gatti un esempio per chi gioca in Serie D. La situazione con i procuratori (Di martedì 14 giugno 2022) Gentile Procuratore, sono un ex calciatore di medio livello, avendo militato tra la Promozione e l'Eccellenza. Oggi faccio lo scout per un... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Gentile Procuratore, sono un ex calciatore di medio livello, avendo militato tra la Promozione e l'Eccellenza. Oggi faccio lo scout per un...

Pubblicità

GoalItalia : La voglia di Juve di Gatti: 'Un'emozione talmente grande che in famiglia sono rimasti scioccati. Mancherà Chiellini… - Gazzetta_it : Era muratore, ha scalato sei categorie in sei anni: chi è Gatti, il deb azzurro della Juve #ENGITA - Pablo00152555 : RT @cmdotcom: Juve, Gatti un esempio per chi gioca in Serie D. La situazione con i procuratori - cmdotcom : Juve, Gatti un esempio per chi gioca in Serie D. La situazione con i procuratori - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Gatti impressiona: Allegri può sorridere #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -