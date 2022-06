IW Slammiversary 2022 – Preview (Di martedì 14 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, si sta avvicinando sempre di più Slammiversary. Si svolgerà sabato notte al The Asylum di Nashville. Negli ultimi 6 anni si è svolto sempre a luglio, quest’anno invece sarà in anticipo rispetto al solito. Si tratta di uno dei quattro PPV più importanti di Impact, quindi le aspettative sono abbastanza alte, soprattutto perché in questo 2022 Impact sta svolgendo un ottimo lavoro. Hard to Kill e Rebellion ne sono la prova. Ma analizziamo meglio Slammiversary 2022. i i ONE ON ONE MATCH Rich Swann (C) vs Brian Myers for the Impact Digital Media Championship Si parte con quello che probabilmente sarà nel pre-show. Da qualche mese Rich Swann e Matt Cardona si stanno punzecchiando a vicenda e sembrava naturale vederli affrontare a Slammiversary. Il match però c’è già ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, si sta avvicinando sempre di più. Si svolgerà sabato notte al The Asylum di Nashville. Negli ultimi 6 anni si è svolto sempre a luglio, quest’anno invece sarà in anticipo rispetto al solito. Si tratta di uno dei quattro PPV più importanti di Impact, quindi le aspettative sono abbastanza alte, soprattutto perché in questoImpact sta svolgendo un ottimo lavoro. Hard to Kill e Rebellion ne sono la prova. Ma analizziamo meglio. i i ONE ON ONE MATCH Rich Swann (C) vs Brian Myers for the Impact Digital Media Championship Si parte con quello che probabilmente sarà nel pre-show. Da qualche mese Rich Swann e Matt Cardona si stanno punzecchiando a vicenda e sembrava naturale vederli affrontare a. Il match però c’è già ...

