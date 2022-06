Il flop M5s preoccupa il Pd e prende quota il ' metti a Cassano' | ossia Calenda

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Vince il centrodestra unito, flop M5s. Il Pd avanza, Fratelli d'Italia sorpassa la Lega #ANSA - repubblica : Elezioni amministrative, flop M5S: per Conte il risultato più basso di sempre [di Matteo Pucciarelli] - VinceIT : Comunali: Vince il centrodestra unito, flop M5s ma Pd avanza - Politica - ANSA - bizcommunityit : Comunali 2022, in Campania tiene il Pd ma pesa il flop M5S: Nola salva l'alleanza - infoitinterno : Centrodestra avanti ma Salvini arranca dietro Meloni. Flop M5s e Pd primo partito. Ma c'è una sorpresa -

... una riflessione del potente Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista e ventriloquo ufficiale del ministro Lorenzo Guerini: "Il risultato infelice delpreoccupa". 'E vorrei vedere, il ...E dopo l'ennesimo5 Stelle registrato in una tornata elettorale amministrativa ci mette la ...2' della riorganizzazione interna avviata ormai un anno fa ma 'rallentata' - dice il presidente...Il giorno dopo il voto si tirano le somme. Primo dato: bassa affluenza alle urne per le amministrative che registrano la conferma del centro destra a Genova con la rielezione di Bucci, del quale non s ...Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle ha analizzato il flop alle elezioni amministrative. Cos'ha detto.