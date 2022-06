Cosa è successo a El Salvador con il crollo delle criptovalute (Di martedì 14 giugno 2022) Moneta volubile dal valore volubile. Ed ecco che i primi impatti delle mutazioni del mercato economico-finanziario stanno mostrando tutti i loro effetti nefasti sulle criptovalute. Il valore della valuta virtuale è, infatti, in potente calo da alcune settimane provocandone, di fatto, la netta diminuzione del loro valore. Ovviamente, trattandosi di “investimenti” nessun cittadino in possesso di Bitcoin o similari ha perso, al momento, un centesimo perché il controvalore finale si può dedurre solamente paragonando il prezzo di acquisto e quello di eventuale vendita. Ma i sintomi non sembrano essere per nulla rassicuranti, soprattutto per un Paese come El Salvador dove il Presidente ha puntato tutto sulle criptovalute. LEGGI ANCHE > Celsius network sospende le operazioni per l’eccessivo ribasso di Bitcoin ed Ethereum ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022) Moneta volubile dal valore volubile. Ed ecco che i primi impattimutazioni del mercato economico-finanziario stanno mostrando tutti i loro effetti nefasti sulle. Il valore della valuta virtuale è, infatti, in potente calo da alcune settimane provocandone, di fatto, la netta diminuzione del loro valore. Ovviamente, trattandosi di “investimenti” nessun cittadino in possesso di Bitcoin o similari ha perso, al momento, un centesimo perché il controvalore finale si può dedurre solamente paragonando il prezzo di acquisto e quello di eventuale vendita. Ma i sintomi non sembrano essere per nulla rassicuranti, soprattutto per un Paese come Eldove il Presidente ha puntato tutto sulle. LEGGI ANCHE > Celsius network sospende le operazioni per l’eccessivo ribasso di Bitcoin ed Ethereum ...

