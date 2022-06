Conte: "Cittadini ci chiedono di uscire dal Governo" (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giugno 2022 "Io non riesco a dir cose che riscontro. Girando il territorio da Nord a Sud mi sono reso conto che la richiesta di lascaire il Governo dei Cittadini è comune è insistente. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giugno 2022 "Io non riesco a dir cose che riscontro. Girando il territorio da Nord a Sud mi sono reso conto che la richiesta di lascaire ildeiè comune è insistente. Il ...

Pubblicità

anninavigneto : Quando Conte dice che l'errore è stato non andare tra i cittadini, certifica che le foto delle folle oceaniche ai s… - ghioldip : RT @AzzurraBarbuto: Conte: tanti cittadini ci chiedono di uscire dall’esecutivo. No, gli italiani vi chiedono a grandissima voce di uscire… - DellVincenzina : @ale_dibattista @diMartedi Dibba io ti ho sempre stimato ma la fuga dal movimento non mi è piaciuta ...dici che sie… - Bruno72513183 : Diciamo che il nulla non serve al paese. Siete una bolla di sapone nulla più - ntino_mdb : RT @AzzurraBarbuto: Conte: tanti cittadini ci chiedono di uscire dall’esecutivo. No, gli italiani vi chiedono a grandissima voce di uscire… -