Agnelli Tipiesse | arriva «mister promozione» Cominetti

Volley Serie A2 L'Agnelli Tipiesse ha ufficializzato l'ingaggio di Roberto Cominetti, schiacciatore di 25 anni che nelle ultime due stagioni ha conquistato altrettante promozione in Superlega con Taranto e Reggio Emilia.

Roberto Cominetti torna a casa: lo schiacciatore bergamasco nella prossima stagione giocherà infatti nell'Agnelli Tipiesse, società dove è cresciuto e che lo ha lanciato. Dopo dieci stagioni in giro per l'Italia fra Monza, Cantù, Mondovì, Taranto e Reggio Emilia (un anno in A1 a Monza, poi sempre A2) il ...