Adani su Zaniolo | “Ha bisogno di isolarsi dal resto e concentrarsi sul campo”

(Di martedì 14 giugno 2022) Leleha parlato die tanto altro a La gazzetta dello Sport. Queste le parole del giornalista su un suo eventuale trasferimento al Milan e sul suo futuro.: “Ecco cosa potrebbe dareal Milan” “Cosa potrebbe dare al Milan? Qualità e forza. E anche lui può essere impiegato in più ruoli, caratteristica che sono sicuro apprezzerebbe un allenatore come Pioli, che fa un gioco di scambi posizionali continui. In più, è un atleta che non ha ancora completato il processo di maturazione calcistica.sai cosa è, ma non puoi sapere dove arriverà, perché ha potenzialità enormi e personalità”. INFORTUNI – “Alla sua età si superano più facilmente. Io credo sia anche normale che in questa stagione abbia avuto degli alti e bassi, dopo che è stato fermo a lungo i due anni precedenti. ...

Lo stesso opinionista Lele Adani ha dichiarato: 'Ma perché sceglierne uno (tra Zaniolo e De Ketelaere, ndr). De Ketelaere e Zaniolo sarebbero una coppia perfetta per la trequarti del Milan. In un'intervista al Messaggero, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato del momento della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.