Viaggi di lusso | Black Platinum Gold | piattaforma d’aste online | nel mondo Nft | arriva Unlocking Uniqueness

Black Platinum Gold, piattaforma che permette agli appassionati di Viaggi di aggiudicarsi una vacanza di lusso costruita sulle proprie esigenze e desideri a un prezzo decisamente competitivo, è la prima realtà di aste a entrare nel mondo degli NFT – Non-Fungible Token. La piattaforma, infatti, offre un'esperienza a cinque stelle che crea il perfetto connubio tra il mondo digitale (quello degli NFT) a quello reale.Nel corso dell'ultimo periodo sono state molte le aziende italiane e non solo che hanno dovuto re inventarsi e aggiornarsi in vista delle nuove tendenze del mercato, ed è proprio per questo che Black Platinum Gold ha ideato il progetto "Unlocking Uniqueness".

