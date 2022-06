Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 09:15 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MOLTI I DIAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO IN PARTICOLARE PER UNA SERIE DI INCIDENTI SULLA A1 Roma FIRENZE, ANCORA CODE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LO SVINCOLO DI PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE, IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU DUE SOLE CORSIE POI SULLA A24 Roma TERAMO, VERSO Roma. IL SINISTRO TRA TRE VEICOLI E UN MEZZO PESANTE E’ AVVENUTO IN COMPLANARE DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO CON IL RACCORDO ANULARE PER UN SINISTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASALE ROSA E CINQUE PODERI E ANCORA, SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL GRA IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAMOLTI I DIAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO IN PARTICOLARE PER UNA SERIE DI INCIDENTI SULLA A1FIRENZE, ANCORA CODE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO DI PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE, IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU DUE SOLE CORSIE POI SULLA A24TERAMO, VERSO. IL SINISTRO TRA TRE VEICOLI E UN MEZZO PESANTE E’ AVVENUTO IN COMPLANARE DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO CON IL RACCORDO ANULARE PER UN SINISTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASALE ROSA E CINQUE PODERI E ANCORA, SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL GRA IN ...

