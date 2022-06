Vanessa Incontrada, la risposta dopo gli insulti e il body shaming | La classe non è acqua (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha fatto molto discutere l’ondata di critiche rivolte a Vanessa Incontrada per il suo fisico, dopo che la famosa conduttrice è stata paparazzata in bikini a Follonica. Il volto noto dello spettacolo si batte da tempo contro i pregiudizi nei confronti dell’aspetto fisico delle donne: lei stessa è stata spesso vittima di bodyshaming, specialmente dopo la sua gravidanza. Una situazione che si è ripetuta in seguito alla pubblicazione dello scatto di un paparazzo sulla rivista di gossip Nuovo, che mostra la Incontrada in bikini. La foto è diventata oggetto di dibattito sul web, con commenti davvero deplorevoli. Qualcuno, commentando sotto il post di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, prova a difendere la conduttrice: “L’ ho vista da poco non è ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha fatto molto discutere l’ondata di critiche rivolte aper il suo fisico,che la famosa conduttrice è stata paparazzata in bikini a Follonica. Il volto noto dello spettacolo si batte da tempo contro i pregiudizi nei confronti dell’aspetto fisico delle donne: lei stessa è stata spesso vittima di, specialmentela sua gravidanza. Una situazione che si è ripetuta in seguito alla pubblicazione dello scatto di un paparazzo sulla rivista di gossip Nuovo, che mostra lain bikini. La foto è diventata oggetto di dibattito sul web, con commenti davvero deplorevoli. Qualcuno, commentando sotto il post di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, prova a difendere la conduttrice: “L’ ho vista da poco non è ...

ST4RRYEYES_ : RT @marilovesgr33n: Estate che viene, bodyshaming che trovi, perché non è ancora chiaro che, evitare di bullizzare le persone per l’aspetto… - ElenaLinkin : Leave Vanessa Incontrada alone! - ST4RRYEYES_ : RT @Giuli3visan: Rinfreschiamo la memoria a qualche giornaletto: “La perfezione non esiste” by Vanessa Incontrada - xCandyKillerx : Ma esattamente che problema avete con il corpo di Vanessa Incontrada? Ma possibile che ogni estate questa povera do… - ehsisonomatteo : Per i miei mutuals/oomf spagnoli: lei è Vanessa Incontrada. Nata a Barcellona da padre italiano e madre catalana, è… -