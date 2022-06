Ucraina: intelligence Gb, 'attraversamento fiume determinante in battaglia per Donbass' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il settore centrale chiave, lungo 90 km, della prima linea russa nel Donbass si trova a ovest del fiume Siverskyy Donets e, nei prossimi mesi, le operazioni per attraversare il fiume saranno probabilmente tra i fattori determinanti più importanti nel corso della guerra". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui, "per raggiungere il successo nell'attuale fase operativa della sua offensiva nel Donbass, la Russia dovrà completare ambiziose azioni di attraversamento del fiume sotto il fuoco nemico". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il settore centrale chiave, lungo 90 km, della prima linea russa nelsi trova a ovest delSiverskyy Donets e, nei prossimi mesi, le operazioni per attraversare ilsaranno probabilmente tra i fattori determinanti più importanti nel corso della guerra". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui, "per raggiungere il successo nell'attuale fase operativa della sua offensiva nel, la Russia dovrà completare ambiziose azioni didelsotto il fuoco nemico".

