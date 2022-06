“Striscia la notizia” | l’aneddoto incredibile di Brumotti | una figuraccia

(Di lunedì 13 giugno 2022) Manca pochissimo al ritorno di “Paperissima Sprint”, il varietà ideato da Antonio Ricci in onda su Canale5. Questa sera, lunedì 13 giugno, dalle ore 20.35 ci sarà la prima puntata del programma che vede al timone, per il quarto anno di fila, le due veline Mikaela Neaze e Shaila Gatta accompagnate da Vittorio, che in un’intervista rilasciata al settimanale «Nuovo Tv» ha raccontato un aneddoto su «La». Presenza fissa ovviamente il Gabibbo. La formula, sempre vincente, resta la stessa: filmati di gaffe ed errori da ogni parte del mondo. (continua a leggere dopo le foto) Da stasera torna “Paperissima Sprint”,’ che andrà in onda tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) alle 20.35 e per tutta l’estate al posto di «la». Il format tv di Antonio Ricci scritto con ...

Sempre bellissima e con quel sorriso che ammalia e ti conquista, stiamo parlando di Shaila Gatta la talentuosa ex velina di 'la' ed oggi molto affermata, sui social e non solo. La ...Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, anche quest'anno - così come le edizioni scorse - al timone di Paperissima vi saranno le due ex veline più amate dila. Stiamo parlando proprio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le due giovanissime ballerine hanno avuto la possibilità di essere le colonne portanti del tg satirico per circa 4 ...Cappadocia - Il territorio di Cappadocia è stato protagonista di una puntata della rubrica "Paesi, paesaggi", curata da Davide Rampello per Striscia la ...Sono pronte a ritornare in tv, ma le ex veline stanno affrontando un momento difficile della loro vita: ecco cos'è successo.