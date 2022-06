SONDAGGIO Juve, qual è l'esterno d'attacco ideale per Allegri e Vlahovic? (Di lunedì 13 giugno 2022) Assist per Dusan Vlahovic. E' uno dei mantram del mercato della Juventus, che sta cercando disperatamente di regalare a Max Allegri almeno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Assist per Dusan. E' uno dei mantram del mercato dellantus, che sta cercando disperatamente di regalare a Maxalmeno...

Pubblicità

sportli26181512 : SONDAGGIO Juve, qual è l'esterno d'attacco ideale per Allegri e Vlahovic?: Assist per Dusan Vlahovic. E' uno dei ma… - cmdotcom : SONDAGGIO Juve, qual è l'esterno d'attacco ideale per Allegri e Vlahovic? - sportli26181512 : Pogba alla Juve: per i lettori di - TUTTOJUVE_COM : Sondaggio Milan per Raspadori, ma c'è anche la Juve... - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Gatti protagonista con l’Italia: secondo voi, è già pronto per la Juve? Sì No Vota su -