Soleil Sorge Pizzicata Con Un Uomo Misterioso! (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Gossip si è riacceso intorno a Soleil Sorge. Tutto a causa di una segnalazione che vede l'ex gieffina al mare in atteggiamenti intimi con un Uomo misterioso. Tutto fa pensare che l'Uomo del mistero sia proprio il fantomatico fidanzato. Ma sarà davvero così? Ecco i dettagli sulla vicenda! Soleil Pizzicata al mare in atteggiamenti intimi con un Uomo Misterioso! Soleil Sorge, dopo la breve avventura all'Isola dei famosi, è tornata di nuovo in Italia e si è concessa qualche ora di relax al mare. L'ex gieffina è stata Pizzicata proprio in spiaggia, ma non da sola. Accanto a lei un Uomo misterioso e che potrebbe essere proprio il fantomatico Carlo, il fidanzato di cui aveva parlato al Gf ...

