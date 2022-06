Sindaco Mariupol | ' cadaveri in strada | mancano acqua e cibo'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Più di centomila persone restano intrappolate nella città ucraina dioccupata dalle truppe russe. Lo ha detto alla Bbc ildella città Vadym Boichenko. "Non hannopulita. Non c'è ...

Le persone non vivono, sopravvivono e lottano per il cibo", ha lamentato il. Boichenko, che ha lasciato, ha riferito che i corpi di molte vittime giacciono ancora negli edifici ...Due giorni fa il report del procuratore ucraino ha reso noto che anei bombardamenrti ...Kiev: 'Putin deve andarsene o sparire' 'Putin ha distrutto la vita di milioni di persone. Lui ...Più di centomila persone restano intrappolate nella città ucraina di Mariupol occupata dalle truppe russe. Lo ha detto alla Bbc il sindaco della città Vadym Boichenko. "Non hanno acqua pulita. Non c'è ...Il consiglio comunale di Mariupol, più grande città occupata dai russi, apre uffici in una dozzina di regioni per i migliaia di profughi ...