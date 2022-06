Sanremo 2023, ufficiale il regolamento del Festival: date e meccanismo di voto (Di lunedì 13 giugno 2022) Con un certo anticipo rispetto alle passate edizioni, è stato pubblicato sul sito della Rai il regolamento per Sanremo 2023. Come sappiamo, a condurlo sarà di nuovo Amadeus, che ha firmato per la sua terza volta in qualità di direttore artistico e presentatore. E proprio Amadeus ha voluto annunciare prima del previsto le modalità di partecipazione alla competizione canora, per dimostrare come sia già al lavoro e in “costante colloquio con il mondo musicale”, come si legge nella nota diffusa dalla tv di Stato. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta Amadeus. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022) Con un certo anticipo rispetto alle passate edizioni, è stato pubblicato sul sito della Rai ilper. Come sappiamo, a condurlo sarà di nuovo Amadeus, che ha firmato per la sua terza volta in qualità di direttore artistico e presentatore. E proprio Amadeus ha voluto annunciare prima del previsto le modalità di partecipazione alla competizione canora, per dimostrare come sia già al lavoro e in “costante colloquio con il mondo musicale”, come si legge nella nota diffusa dalla tv di Stato. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta Amadeus. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi ...

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - Marcel_Bel89 : Pronto il regolamento di Sanremo 2023, in gara 25 Big - velenoallamela : RT @SanremoRai: Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento di #Sanr… - Wallee___ : RT @justcallme_sug: Passiamo alle cose importanti: leggere il regolamento di Sanremo 2023 - iconanews : Pronto il regolamento di Sanremo 2023, in gara 25 Big -