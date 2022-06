Red Bull quadrata | fortunata e vincente | ecco la ricetta per il Mondiale 2022

(Di lunedì 13 giugno 2022) Non è una Redeccezionale quella che sta vivendo, da protagonista, undi Formula 1 piuttosto strano. A quanto pare, però, le prestazioni non eccelse potrebbero bastare per vincere le due classifiche senza troppi problemi. Le vetture austriache risultato essere quadrate, fortunate e vincenti. Soprattutto: affidabili senza impressionare. Nel Gran Premio d’Azerbaijan, le macchine del Toro hanno sfruttato il doppio ritiro delle Ferrari per realizzare un’altra doppietta importantissima. Le parole di Max Verstappen e Sergio Perez di Red“Avevo un ottimo passo, ho potuto prendermi cura dei pneumatici. Sono riuscito a passare Checo per la leadership e poi siamo anche stati fortunati per il ritiro degli avversari. La macchina comunque oggi era ottima, avrei avuto tutta la gara davanti. Sono felice ...

Eppure la Ferrari, anche in una pista sulla carta favorevole alle, in prova aveva messo le sue ruote davanti a tutti , con un Charles Leclerc inavvicinabile sul giro cronometrato. Ma i suoi ...F1 2022, GP Azerbaijan: Lewis Hamilton (Mercedes) a fine gara SIMULAZIONE CALCISTICA Stiamo parlando di Chris Horner , team principal di unanon solo lanciatissima in campionato, ma anche ...Vince Verstappen davanti al compagno di squadra Perez. Il ferrarista Sainz costretto a parcheggiare la monoposto dopo soli 9 giri per un guasto al sistema idraulico, a metà gara motore in fumo per Lec ...Il numero uno del muretto Ferrari ha voluto evidenziare la bontà della tattica pensata per la vettura di Charles Leclerc a Baku ...