Oltre 100 kg in meno a Vite al Limite | vedere oggi Doug vi lascerà di stucco | incredibile

A Vite al Limite è dimagrito Oltre i 100 kg, ma come sta e com'è oggi Doug? Vederlo vi lascerà di stucco: è davvero incredibile. È stata una delle migliori trasformazioni di Vite al Limite, quella portata a termine da Doug Armstrong. Ricordate quando vi abbiamo raccontato quelle più sconvolgenti? Ebbene. Quella del giovanissimo paziente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

