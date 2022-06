Nigeriano trovato morto in auto a Palermo: era Akeem Omolade, aveva giocato con il Torino in serie A (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ragazzo che aveva giocato in serie A e poi poco alla volta una parabola discendente. Il giovane Nigeriano trovato morto dentro una Peugeot grigia a Ballarò, quartiere storico di Palermo, è un ex ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ragazzo cheinA e poi poco alla volta una parabola discendente. Il giovanedentro una Peugeot grigia a Ballarò, quartiere storico di, è un ex ...

Pubblicità

FedericoCrespi8 : RT @Cuore_Toro: Orribile notizia: È morto L'ex attaccante nigeriano del Torino #omolade - è stato trovato senza vita all'interno di una mac… - GeMa7799 : Pessime notizie dalla Sicilia: è stato trovato, in auto a Ballarò, il corpo senza vita di Akeem Oluwashegun Omolade… - mariali94316534 : RT @domenicosabell1: Palermo, trovato in un'auto un nigeriano morto - mariali94316534 : RT @Cuore_Toro: Orribile notizia: È morto L'ex attaccante nigeriano del Torino #omolade - è stato trovato senza vita all'interno di una mac… - Lasiciliaweb : Morto in auto ex calciatore simbolo lotta al razzismo Il nigeriano Omolade trovato nel quartiere Ballarò di Palermo… -