Naomi Watts | «Ho sofferto di menopausa precoce e non sapevo a chi chiedere aiuto»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 giugno 2022) L'età era quella in cui si pensa principalmente alla famiglia, invece l'attrice - ancor prima di compiere 40 anni - si è ritrovata in, una condizione femminile più comune di quanto si creda. Ecco alcune informazioni importanti per chi la sta vivendo e si sente confusa e sola, proprio come è successo a lei