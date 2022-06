Malika Ayane | Capossela | Renga e Bersani | l’estate al Lazzaretto

(Di lunedì 13 giugno 2022) Bergamo., Vinicioe Francesco, ma anche Samuele, Antonella Ruggiero, Ale & Franz e Leonardo Manera sono tra i protagonisti di “Estate 2022”. L’iniziativa viene proposta anche quest’estate sulla scia del successo riscosso dall’edizione precedente, che ha fatto registrare complessivamente 12mila presenze di pubblico. Il cartellone, che spazia fra concerti, spettacoli teatrale e cabaret, comprende 18 serate concentrate nelle settimane che vanno dal 29 giugno al 31 luglio strutturandosi come un festival. A differenza dell’anno scorso, non sarà più necessario distanziare i posti a sedere a un metro di distanza (come prevedeva la normativa anti-Covid) e la capienza è stata aumentata: questa suggestiva location potrà ospitare fino a 1.300 ...

Tra gli artisti della scuderia, Andrea Bocelli,, i Negramaro, Raphael Gualazzi, Madame, Motta, Sangiovanni.Negli anni la Sugar ha lanciato artisti come Elisa , Andrea Bocelli ,, Negramaro , Madame. A Piero Sugar hanno reso omaggio alcuni artisti e politici. Enrico Ruggeri: lo ricorda come "...Nell’altra parte dell’isola, invece, a Salemi (in provincia di Trapani), previsto doppio appuntamento in Piazza Alicia: Malika Ayane si esibirà il 16 luglio 2022; Noemi si esibirà il 16 ...Classe, eleganza e raffinatezza saranno a Misano Adriatico con Malika Ayane. L’artista milanese si esibirà nella piazza della Repubblica dalle 21.30 con i suoi grandi classici. A Bellaria Igea Marina ...