Pubblicità

infoitscienza : Lattanzi (INAF): da Gaia carta di identità di 1,5 mld di stelle - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Barbara Negri di ASI e Mario Lattanzi di INAF sul ruolo italiano nella missione @ESAGaia @mediainaf - mediainaf : RT @ASI_spazio: Barbara Negri di ASI e Mario Lattanzi di INAF sul ruolo italiano nella missione @ESAGaia @mediainaf - ASI_spazio : Barbara Negri di ASI e Mario Lattanzi di INAF sul ruolo italiano nella missione @ESAGaia @mediainaf -

Agenzia askanews

Lo ha dichiarato ad askanews Mariodell'Istituto Nazionale di Astrofisica, responsabile per ASI edella partecipazione nazionale alla missione Gaia, in occasione dell'evento nazionale ...... e molto ancora" commenta Mariodell'Istituto Nazionale di Astrofisica, responsabile nazionale per conto di ASI edella partecipazione nazionale alla missione Gaia. "E non finisce qui: ... Lattanzi (INAF): da Gaia carta di identità di 1,5 mld di stelle La missione Gaia dell'Esa pubblica oggi il nuovo catalogo aggiornato con i dati di quasi 2 miliardi di stelle della nostra galassia ...e molto ancora- commenta Mario Lattanzi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, responsabile nazionale per conto di Asi e Inaf della partecipazione nazionale alla missione Gaia- E non finisce qui: ...