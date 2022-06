Pubblicità

sunmake2 : RT @Subrahm67211732: @RahulGandhi @siddaramaiah Rahul Gandhi è stato convocato dalla direzione dell'applicazione il 13 giugno nel caso del… - My_heero_Rahul : RT @mangellife29: @sherobra_inc @VikasNahata6 Modi hai to Mumkin hai ?? Modi le duba ?? Save india ???????????? Friends with benefits ?? - rahul_0405 : @KorataIa_fan @OfficialCSA No bro India win ivutudi bro series - iRaaz_Veer : RT @sanghiAgain: @Shokatkmehar The difference Rahul in india Modi in india - deep_tee_ : RT @sanghiAgain: @Shokatkmehar The difference Rahul in india Modi in india -

Agenzia ANSA

Gandhi, il leader del partito del Congresso Indiano, si è presentato questa mattina a New Delhi alla sede dell'Enforcement Directorate, (ED), l'Agenzia delle Entrate indiana, per rispondere ......" le varie spedizioni naziste che negli anni '30 del secolo scorso si recarono ine Tibet ...Gandhi, figlio di Sonia e capo dello storico Partito del Congresso, ha accusato Modi di ... India: Rahul Gandhi in udienza per accuse di riciclaggio - Asia Congress general secretary KC Venugopal was heckled by the Delhi police after he sat on dharna along with his colleagues and Congress workers, protesting the Enforcement Directorate (ED) summon to ...Union Minister and BJP MP Smriti Irani on Monday launched a scathing attack on Congress for taking out a march in solidarity with Rahul Gandhi who appeared bef ...