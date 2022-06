Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

Pubblicità

borghi_claudio : @Luna61710831 E cosa fermavo 'scostandomi' dal mio partito? Stando dentro adesso il green pass non viene più chiest… - borghi_claudio : Friello a Tortoreto, Marcelli a Martinsicuro, tanti a Genova (i candidati Viale e Bordilli ci hanno ospitato in un… - borghi_claudio : @andreailmaso @S1973As Simpatico signore. Io sono uno dei 33 che ha votato contro al green pass per il lavoro. Vada… - MicheleAlbano16 : Cmq se aspettate che saranno loro a togliervi le mascherine state freschi .quando rimetteranno green pass e masche… - Willi_Shake_01 : @alesirigu70 @eespulsi22 @Qua_Agatha Illuminati? Provo a spiegarle il mio pensiero. Le colpe dei politici, tutti, s… -