Giulia Salemi e gli scherzi di Pierpaolo: “Giovane ancora per poco” (Di lunedì 13 giugno 2022) La influencer Giulia Salemi scherza dalla Costiera: le vacanze social della influencer tra divertimento, Pierpaolo e amici “Young , wild and free … tutto ancora per poco”. E’ così che Giulia Salemi mi mostra dalla meravigliosa cornice di Positano, anche se la sua gioventù e bellezza sono tutto tranne che per poco. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi si è recata in Costiera Amalfitana insieme ad alcune amiche, tra cui la nota influencer Ludovica Bizzaglia, seguitissima sui social. In un secondo momento l’ex gieffina è stata raggiunta dal fidanzato, frenato inizialmente da alcuni impegni professionali. E una volta sbarcato in terra campana Pierpaolo ha subito riempito di amore e di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022) La influencerscherza dalla Costiera: le vacanze social della influencer tra divertimento,e amici “Young , wild and free … tuttoper”. E’ così chemi mostra dalla meravigliosa cornice di Positano, anche se la sua gioventù e bellezza sono tutto tranne che per. La fidanzata diPretelli nei giorni scorsi si è recata in Costiera Amalfitana insieme ad alcune amiche, tra cui la nota influencer Ludovica Bizzaglia, seguitissima sui social. In un secondo momento l’ex gieffina è stata raggiunta dal fidanzato, frenato inizialmente da alcuni impegni professionali. E una volta sbarcato in terra campanaha subito riempito di amore e di ...

Pubblicità

madd_maddalena : RT @supersconto: #giuliasalemi #prelemi Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato - supersconto : #giuliasalemi #prelemi Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato - Rosallina7 : RT @tendenzetv: Vengono resi pubblici sui social foto e video di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza e l'hashtag #prelemi schizza… - car07721175 : Ha proposito volevo mettere al corrente il nonnetto @GiancarloRanel2 che i suoi screen volti a fomentare bullismo… - Ros16De : #prelemi tweet d'apprezzamento per il lato b di Giulia Salemi...suo marito in casa c'aveva visto lungo,quando le di… -