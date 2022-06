Gita scolastica annullata per Covid, ma le caparre restano bloccate per due anni all’agenzia: il caso in Toscana (Di lunedì 13 giugno 2022) La Gita è stata annullata ma le caparre per il viaggio studio in Inghilterra sono rimaste nelle mani dell’agenzia che, pur volendo, non ha potuto restituirle ai genitori perché il Decreto Milleproroghe prevede che le imprese turistiche emettano dei voucher come rimborso. Una situazione paradossale che vede i dirigenti scolastici con le mani legate e le famiglie arrabbiate con le scuole perché non hanno più avuto indietro (fino a oggi) i soldi anticipati. A sollevare la questione sono stati i genitori della media statale “Maria Maltoni” di Pontassieve. Si tratta di circa 45 famiglie che nel 2019 avevano versato una prima quota di 470 euro per un viaggio in Inghilterra da tenersi nella primavera del 2020. Peccato che il Covid abbia bloccato ogni spostamento all’esterno e chiaramente anche i viaggi d’istruzione. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Laè statama leper il viaggio studio in Inghilterra sono rimaste nelle mani dell’agenzia che, pur volendo, non ha potuto restituirle ai genitori perché il Decreto Milleproroghe prevede che le imprese turistiche emettano dei voucher come rimborso. Una situazione paradossale che vede i dirigenti scolastici con le mani legate e le famiglie arrabbiate con le scuole perché non hanno più avuto indietro (fino a oggi) i soldi anticipati. A sollevare la questione sono stati i genitori della media statale “Maria Maltoni” di Pontassieve. Si tratta di circa 45 famiglie che nel 2019 avevano versato una prima quota di 470 euro per un viaggio in Inghilterra da tenersi nella primavera del 2020. Peccato che ilabbia bloccato ogni spostamento all’esterno e chiaramente anche i viaggi d’istruzione. Una ...

