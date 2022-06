GdS – Zielinski: “Voglio restare a Napoli, mi trovo bene e ho altri due anni di contratto” (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 14:28:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Le dichiarazioni di Piotr Zielinski nel post partita di Polonia-Olanda In queste settimane sta andando in scena la Nations League. Sono diversi i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali tra cui Piotr Zielinski, che ieri ha messo a segno anche una rete nella sfida contro l’Olanda. Al termine del match tra Polonia e Olanda, Piotr Zielinski si è sbilanciato parlando del Napoli e dei rumors su un suo possibile addio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 14:28:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Le dichiarazioni di Piotrnel post partita di Polonia-Olanda In queste settimane sta andando in scena la Nations League. Sono diversi i calciatori delimpegnati con le proprie nazionali tra cui Piotr, che ieri ha messo a segno anche una rete nella sfida contro l’Olanda. Al termine del match tra Polonia e Olanda, Piotrsi è sbilanciato parlando dele dei rumors su un suo possibile addio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho unimportante con il club, durerà ancoraduee ami, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è ...

