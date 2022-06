Flop referendum, Salvini: “Vinceremo le elezioni e riformeremo la giustizia” (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – La Lega e Matteo Salvini si esprimono dopo l’affluenza Flop al voto referendario di ieri, incapace di raggiungere ma anche solo di avvicinarsi al quorum per la regolarità della votazione. Salvini e Lega: “Vinceremo le elezioni e riformeremo la giustizia” Secondo la nota della Lega riportata dall’Ansa, “la battaglia per cambiare la giustizia non si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio: sara’ il centrodestra (insieme ad amici coraggiosi come quelli del Partito Radicale) ad avere l’onere e l’onore, dopo aver vinto le prossime elezioni Politiche, di mettere mano al sistema”. Quanto a Salvini, sul referendum e la riforma si esprime con toni simili, con un classico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – La Lega e Matteosi esprimono dopo l’affluenzaal voto referendario di ieri, incapace di raggiungere ma anche solo di avvicinarsi al quorum per la regolarità della votazione.e Lega: “lela” Secondo la nota della Lega riportata dall’Ansa, “la battaglia per cambiare lanon si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio: sara’ il centrodestra (insieme ad amici coraggiosi come quelli del Partito Radicale) ad avere l’onere e l’onore, dopo aver vinto le prossimePolitiche, di mettere mano al sistema”. Quanto a, sule la riforma si esprime con toni simili, con un classico ...

