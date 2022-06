Flop referendum, affluenza ai minimi storici: il quorum è un puntino lontano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Flop era nell'aria e Flop è stato. Secondo quanto riportava il sito del Ministero dell'Interno, alla chiusura dei seggi (ore 23), l'affluenza complessiva per i referendum era di circa il 15,18% , ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilera nell'aria eè stato. Secondo quanto riportava il sito del Ministero dell'Interno, alla chiusura dei seggi (ore 23), l'complessiva per iera di circa il 15,18% , ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - ferrazza : Quelli che danno la colpa ai giornali per il flop dei referendum sono gli stessi che dicono che i giornali non li legge più nessuno. - ilfoglio_it : Al posto di Matteo Salvini, a commentare la sconfitta si presenta Roberto Calderoli. Il segretario ha convocato dom… - PetrachiElisa : Referendum sulla giustizia, un Flop preannunciato...raggiunto solo il 21%??????? soldi consapevolmente buttati.… - Radio1Rai : #Amministrative 971 i Comuni in cui si è votato per sindaco e consigli, 26 dei quali capoluoghi. Inizio spoglio all… -