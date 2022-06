F1 | Ferrari declassata da sfidante a sparring partner? L’affidabilità passata da caposaldo a tallone d’Achille

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 giugno 2022) Anche il Gran Premio di Azerbaijan, ottavo atto del Mondiale 2022 di Formula Uno, è andato in archivio. Per laè stata una tappa disastrosa. Nessuna delle due Rosse è infatti giunta al traguardo a causa di un guasto. Carlos Sainz è stato fermato da un problema idraulico, mentre Charles Leclerc ha visto nuovamente cedere la propria power unit, proprio come avvenuto in Spagna. Zero punti sia per il ventiquattrenne del Principato che per la Scuderia di Maranello. Si tratta del terzo duro colpo consecutivo incassato dal monegasco e del Cavallino rampante nel loro match iridato contro Max Verstappen e la Red Bull. La domanda, a questo punto, è sepossa ancora essere ritenuta unacredibile, oppure se da oggi debba essereal ruolo di. La ...