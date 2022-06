F1, Christian Horner non crede ai dolori di Lewis Hamilton: “Vogliono solo risolvere i loro problemi con la W13!” (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, a tenere banco non è stato solo il confronto tra Red Bull e Ferrari, vinto nettamente dalla scuderia di Milton Keynes che ha sfruttato alla perfezioni le rotture delle due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, involandosi nelle graduatorie piloti e costruttori. Sul circuito cittadino di Baku, infatti, il problema del porpoising è tornato a farsi sentire con una certa insistenza e soprattutto la Mercedes ne ha sofferto molto. Nonostante questo, sono arrivati un terzo posto con George Russell e un quarto con Lewis Hamilton. A colpire l’attenzione dei media però è stata la manifestazione di dolore di Lewis, uscendo dall’abitacolo della W13. Il pompaggio aerodinamico, legato poi alle caratteristiche dell’asfalto azero, è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, a tenere banco non è statoil confronto tra Red Bull e Ferrari, vinto nettamente dalla scuderia di Milton Keynes che ha sfruttato alla perfezioni le rotture delle due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, involandosi nelle graduatorie piloti e costruttori. Sul circuito cittadino di Baku, infatti, il problema del porpoising è tornato a farsi sentire con una certa insistenza e soprattutto la Mercedes ne ha sofferto molto. Nonostante questo, sono arrivati un terzo posto con George Russell e un quarto con. A colpire l’attenzione dei media però è stata la manifestazione di dolore di, uscendo dall’abitacolo della W13. Il pompaggio aerodinamico, legato poi alle caratteristiche dell’asfalto azero, è stato ...

