Esce di casa con l'auto e si imbottisce di sonniferi. 'Voglio morire', poi l'ultimo messaggio alla moglie (Di lunedì 13 giugno 2022) Latina. Un fatto terribile, una tragedia sventata per un soffio. Lo hanno trovato in auto tramortito dall'ingente quantità di farmaci ingerita con la quale aveva deciso di porre fine alla sua vita. Le sue intenzioni erano chiare sin dall'inizio, per questo la moglie, 40enne, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, presentandosi nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 giugno, presso una Stazione dei Carabinieri capitolina. Paura e apprensione in provincia di Latina Le ricerche, poi, sono state attivate immediatamente, sebbene vani siano risultati i primi tentativi di rintracciarlo tramite il suo smartphone. L'apprensione e l'ansia, intanto, continuavano a crEscere: si temeva il peggio ogni minuto che passava. L'uomo, infatti, si era allontanato a bordo della sua autovettura, e poteva trovarsi in qualsiasi luogo per compiere il gesto ...

